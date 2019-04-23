Суд Петербурга отклонил второй иск ко "ВКонтакте" за передачу личных данных полиции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал во втором иске к ООО "ВКонтакте" о взыскании компенсации за причиненный моральный вред от передачи персональных данных полиции.

"Суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме", - сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Истцы Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требовали по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за передачу администрацией соцсети их персональных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Как сообщалось, 14 марта Смольнинский районный суд Петербурга отклонил исковое заявление координатора уфимского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Лилии Чанышевой, которая просила признать незаконной передачу соцсетью "ВКонтакте" ее персональных данных полиции.

Исковое заявление Чанышевой поступило в Смольнинский районный суд Петербурга 30 октября 2018 года, ответчиками были указаны ООО "ВКонтакте" и МВД по Республике Башкортостан. Истица просила признать незаконными действия по распространению ее персональных данных в ответе на запрос полиции и взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщал "Интерфаксу" в конце октября 2018 года правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, речь идет о запросе от 18 января 2018 года. Замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии направил запрос во "ВКонтакте" по электронной почте. В нем требовалось раскрыть информацию о Чанышевой и других администраторах страницы "Команда Навального.Уфа". В частности, личные данные, регистрацию IP-адреса, дату создания страницы. 30 января 2018 года социальная сеть отправила все необходимые сведения, попросив прислать оригинал запроса обычной почтой.