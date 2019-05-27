Серфер попал под "метеор" у Васильевского острова в Петербурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.

"В 15.20 поступила информация от очевидца о том, что в акватории Финского залива у Морской набережной, 37 серфер попал под "метеор", который двигался в сторону Петербурга", - сообщили в понедельник в пресс-службе петербургского управления министерства.

Спасатели обнаружили в акватории обломки серфа. Самого спортсмена ищут, однако из-за сильных волн водолазные спуски пока невозможны, ведется мониторинг акватории.