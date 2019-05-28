При столкновении с "Метеором" в Петербурге погиб член сборной РФ по виндсерфингу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС продолжают искать тело 18-летнего члена сборной России по виндсерфингу Артема Акимова, погибшего накануне во время тренировки при столкновении с судном на подводных крыльях "Метеор" в акватории Финского залива.

"27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы "Крестовский остров", кандидат в мастера спорта по виндсерфингу, член молодежной сборной России Артем Акимов", - говорится в сообщении спортивной школы, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Школа выражает соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

Как сообщали в городском управлении МЧС, информация о столкновении виндсерфингиста с "Метеором" в акватории Финского залива у Морской набережной, 37 поступила в понедельник в 15:20.

Спасатели обнаружили в акватории обломки оборудования для катания. Поиски спортсмена были затруднены: из-за сильных волн водолазные спуски накануне были невозможны.