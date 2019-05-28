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Рестораны Самары оказались самыми дружелюбными к курьерам "Яндекс.Еды"

В них чаще всего сотрудникам сервиса предлагают удобный отдых и бесплатные напитки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Лучше всего к курьерам сервиса доставки блюд "Яндекс.Еда" относятся в ресторанах Самары. Об этом говорится в исследовании компании, проведенном в 24 городах, где работает сервис.

"Яндекс" учитывал точки общепита, где курьерам предлагают еду со скидками и бесплатные напитки, дают возможность зарядить телефон или электросамокат или оборудовали для них удобную зону ожидания заказов. Всего таких ресторанов больше тысячи из 10 тысяч, которые сотрудничают с сервисом.

В Самаре хорошо относятся к курьерам в 27% ресторанов. Москва на втором месте (18%), на третьем - Санкт-Петербург (17%). За ними в рейтинге Казань (8,5%) и Екатеринбург (8%).

Найти ближайший ресторан с удобствами курьерам помогает специальный интерфейс сервиса в мессенджере, говорится в пресс-релизе "Яндекса". Карту таких точек компании помогают составить представители ресторанов и сами курьеры. "Яндекс.Еда" разрабатывает программу поддержки ресторанов, которые заботятся о курьерах, приходящих за заказами.

Сервис "Яндекса" по доставке готовых блюд из ближайших кафе и ресторанов действует в России с февраля 2018 года.

В середине апреля 2019 года в Петербурге умер курьер "Яндекс.Еды". Врачи не исключили, что причиной смерти 21-летнего мужчина могла стать перегрузка по работе. После этого гендиректор "Яндекс.Еды" Максим Фирсов пообещал облегчить условия работы курьеров и дать им возможность вызывать врача через рабочее приложение и жаловаться на проблемы по горячей линии.

Самара Петербург Москва Казань Екатеринбург Яндекс Яндекс.Еда

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