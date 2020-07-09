Delivery Club поменяет контроль за подрядчиками после скандала с задержками зарплат курьерам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club сообщил, что поменяет систему контроля за подрядчиками - логистическими компаниями после скандал вокруг задержек зарплат курьерам.

С логистической компанией "Амароли", которая задержала выплаты 326 курьерам, сервис расторгнет отношения.

"Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной, дважды заплатив. Но у нас была задача — помочь курьерам", - сообщили в компании.

Чтобы это не повторилось, Delivery Club внедрит новые инструменрты для для проверки своевременности выплат и введет дополнительные критерии для отбора логистических компаний. Также у курьеров появится выделенная линия для оперативных сообщений о возможных проблемах.

В пресс-службе Delivery Club уточнили, что компания с начала недели собирает данные о работе логистических подрядчиков. Пока у сервиса нет сведений о проблемах с выплатами у других партнеров из числа логистических компаний.

В начале недели профсоюз "Курьер" в YouTube сообщил о задержке выплат заработной платы курьерам Delivery Club. По данным профсоюза, в затруднительном положении оказались около 300 курьеров, которые не получают зарплату два месяца.

Профсоюз и курьеры потребовали от Delivery Club выплаты зарплат, заключения постоянных трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг. Одним из требований профсоюза курьеров также является прекращение "путем шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости".