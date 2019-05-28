Командир народной дружины в Ульяновске присвоил 200 тысяч рублей за "лишние" дежурства

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На командира народной дружины в Ульяновске завели уголовное дело о мошенничестве, сообщает во вторник областная прокуратура.

Подозреваемый Александр Михеев, который также является сотрудником районной администрации Ульяновска, умышленно завышал количество дежурств дружинников в отчетной документации и присваивал себе выплаты за выплаты за смены, на которые никто не выходил.

В общей сложности командир народной дружины незаконно присвоил около 200 тысяч рублей. Теперь ему грозит до шести лет колонии.