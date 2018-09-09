Дружинники вмешались в конфликт между наблюдателями на избирательном участке в Москве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт возник между наблюдателями на одном из избирательных участков столицы, он был пресечен дружинниками, которые работают совместно с полицией, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"Есть дружинники, которые работают с полицией. Ну, а дружинники, вы знаете, все спортивного типа. И когда началась перебранка между наблюдателями, естественно, дружинники попросили их вести себя потише", - рассказал Горбунов.

Ранее муниципальные депутаты и движение "Голос" сообщили о том, что в избирательном участке 3442 дружинники якобы заблокировали наблюдателей.