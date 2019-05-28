Поиск

Уголовное дело возбуждено из-за обрушения на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения в понедельник строительных лесов на автодроме "Игора Драйв" - объекте трассы "Формулы-1".

Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР, дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Как сообщалось, в результате инцидента пострадали семь человек.

По данным следствия, при строительстве каркаса главной трибуны автодрома обрушилась нависавшая над строительными лесами железобетонная конструкция - козырек. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изъята документация.

Как сообщалось, обрушение строительных лесов на автодроме "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленобласти произошло в понедельник днем. Из-под завалов были извлечены семеро рабочих в состоянии средней тяжести. Они были госпитализированы.

Строящийся автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1", находится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в 54 километрах от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, планировалось завершить его в 2019 году. Предполагалось, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее самая высокая точка лежит на высоте 174 метров над уровнем моря.

Ленобласть

Новости

Малис покинул пост гендиректора объединенной компании "Связной" - "Евросеть"

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Семиклассник из Вольска перед нападением на школу записал видеообращение

Посольство РФ в Сербии потребовало освободить задержанного в Косово россиянина

Школьник создал петицию за отставку красноярского депутата, предложившего запретить Minecraft

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

Рекордно выросло число россиян, мечтающих отдохнуть летом за границей

В Вольске задержали школьника, ударившего одноклассницу топором по голове

Банкротство "Трансаэро"

Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

КПРФ потребовала уволить Сердюкова с поста главы совета директоров ОАК

Ущерб России от аварийных космических пусков за восемь лет превысил 35 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');