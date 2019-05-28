Уголовное дело возбуждено из-за обрушения на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения в понедельник строительных лесов на автодроме "Игора Драйв" - объекте трассы "Формулы-1".

Как сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СКР, дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Как сообщалось, в результате инцидента пострадали семь человек.

По данным следствия, при строительстве каркаса главной трибуны автодрома обрушилась нависавшая над строительными лесами железобетонная конструкция - козырек. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, изъята документация.

Как сообщалось, обрушение строительных лесов на автодроме "Игора Драйв" в Приозерском районе Ленобласти произошло в понедельник днем. Из-под завалов были извлечены семеро рабочих в состоянии средней тяжести. Они были госпитализированы.

Строящийся автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1", находится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в 54 километрах от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, планировалось завершить его в 2019 году. Предполагалось, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее самая высокая точка лежит на высоте 174 метров над уровнем моря.