Строительные леса обрушились на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

По последним данным, из-под завалов извлекли семь человек, до этого сообщалось о пяти госпитализированных. Спасатели продолжают обследовать обрушившиеся конструкции.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не погиб.

В 2016 году СМИ сообщали о начале строительства автомобильной спортивной трассы недалеко от горнолыжного курорта "Игора", в 54 километрах от Петербурга. Предполагалось, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метров с девятью правыми и восьмью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, ее самая высокая точка лежит на высоте 174 метров над уровнем моря.