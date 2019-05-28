Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, мать оставила ребенка в машине без присмотра. Мальчик сумел ее завести, после чего автомобиль начал движение на небольшой скорости и сбил проходившую мимо 80-летнюю женщину.

Пенсионерку отвезли в городскую клиническую больницу, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей и после оказания медицинской помощи отправили домой.

Ребенок в результате инцидента не пострадал. Его мать привлекут к административной ответственности.