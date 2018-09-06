Под Ярославлем семилетний ребенок сбил на машине свою мать и повредил чужие авто

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Семилетний ребенок, сев за руль родительского автомобиля, сбил мать и совершил двойное ДТП в Рыбинске, сообщает управление ГИБДД по Ярославской области.

"Мальчик 2011 года рождения запустил двигатель, начал движение задним ходом по дворовой территории, в результате наехал на свою мать, которая находилась слева от автомобиля. После этого автомобиль столкнулся с другой машиной, которая, в свою очередь, наехала еще на один автомобиль", - говорится в сообщении.

Мать ребенка доставлена в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что необходимо контролировать действия детей в автомобиле.