Суд отказался досрочно освободить экс-главу ФСИН Реймера

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центральный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, осужденному на восемь лет, говорится в материалах картотеки суда.

Ходатайство об УДО было подано в суд 5 апреля. Утром во вторник суд вынес отрицательное решение по этой просьбе.

Замоскворецкий суд Москвы в 2017 году приговорил Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Его заместитель Криволапов был осужден на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей.

Как установили следствие и суд, в 2010-2012 годах Реймер и Криволапов похитили 2,2 млрд рублей федеральных средств, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН.

Обоих осужденных этапировали в 2018 году в калининградскую колонию.