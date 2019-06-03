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Структура ФСИН обвинила поставщика в нарушении контрактов стоимостью около 150 млн рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральное казенное учреждение "Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи" (ГЦИТОиС) ФСИН обвинило компанию "Амерес" в поставке в пенитенциарное ведомство оборудования низкого качества, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ".

"Поводом для судебной тяжбы (...) стали несколько контрактов на поставку оборудования для нужд тюремного ведомства, электронные аукционы на которые были объявлены еще в конце 2017 года", - сообщает газета со ссылкой на источники в силовых структурах.

В публикации отмечается, что "речь идет о средствах подключения к интернету и передачи данных стоимостью почти 150 млн рублей".

"По закону такого рода техника должна быть произведена в России, однако, как утверждают представители ФСИН, поставщик - ООО "Амерес" - предоставил оборудование не только низкого качества, но и произведенное в США и Китае, к тому же отсутствующее в реестре Минпромторга", - говорится в материале.

В свою очередь поставщики настаивают на законности сделок и "уже выиграли несколько арбитражных судов и даже пожаловались в СКР на то, что сотрудники ФСИН якобы требовали у них деньги за беспроблемное сотрудничество", отмечает "Коммерсантъ".

Россия ФСИН

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