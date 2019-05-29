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"Опора России" предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Общественная организация "Опора России" направила письмо Минфину с предложением запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, сообщает в среду газета "Известия".

По данным издания, организация предлагает изменить закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..." (171-ФЗ) в части определения пивных и винных напитков, в частности запретить использование ароматизаторов, имитирующих вкус таких слабоалкогольных напитков, как ром-кола, джин-тоник, "отвертка" и прочих.

Как рассказала газете председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, производителям выгоднее делать пивные коктейли со вкусом слабоалкогольных коктейлей, так как контроль за пивной продукцией менее строгий - необязательная лицензия, а также меньшая стоимость акциза (21 рубль за литр пивного напитка против 418 рублей за литр спирта).

Если запрет примут, стоимость продукции вырастет примерно на 40% из-за необходимости получения лицензии и уплаты повышенного акциза.

Минфин Опора России

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