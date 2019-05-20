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Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирования предлагает ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сказал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Есть разные участники рынка, у них разные мнения. Пока не можем привести к какому-то консолидированному единому мнению о целесообразности МРЦ. Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают", - отметил Сазанов.

ЭкономикаВ России предложили установить минимальную цену на пивоЧитать подробнее

"Надо консолидированную позицию выработать на этот счет. Мы регулярно проводим совещания на этот счет, пока согласия не достигли, чтобы все участники отрасли поддержали эту инициативу", - добавил он.

В настоящее время в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Пользоваться новым инструментом Минфин пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет, говорили в ведомстве в феврале.

Росалкоголь

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