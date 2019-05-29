Лось провалился в теплицу ботанического сада в Томске и умер от потери крови

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дикий лось повредил теплицу и растения Сибирского ботанического сада Томского государственного университета (ТГУ), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе вуза в среду.

"По предварительным данным, лось проник на территорию ботанического сада с Московского тракта (находится у побережья реки Томь - ИФ). Животное провалилось в техническую теплицу, где выращиваются интерьерные растения и растения для нужд сада. К моменту приезда медиков лось умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, животное сильно повредило ногу при падении, что стало причиной обильной кровопотери.

"Растения повреждены не особо сильно, но крышу теплицы придется серьезно ремонтировать. Это первый случай проникновения диких животных в Сибирский ботанический сад", - добавил собеседник агентства.

Сибирский ботанический сад был основан в 1860 году и стал первым подобным учреждением в Азиатской части России. Сад обладает уникальным для северных регионов планеты растительным фондом в 7 тыс. видов, форм и сортов.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.