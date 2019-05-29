Ученые реанимируют советский проект по изучению земного магнетизма в Сибири и Средней Азии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им.Н.В.Пушкова (ИЗМИРАН, Москва) планируют восстановить систему измерения земного магнетизма, созданную в 70-е годы прошлого века, сообщает пресс-служба ИНГГ.

В начале 70-х годов новосибирские геофизики вместе с московскими коллегами из ИЗМИРАН проложили специальный профиль от Новосибирска до Ташкента - сеть пунктов для измерения так называемого векового хода - изменений в величинах элементов земного магнетизма, наблюдаемых очень долгое время.

"Пункт векового хода выглядит следующим образом: в спокойном месте вдали от жилья, линий электропередачи или железной дороги выбирается место, где будут производится измерения. В эту точку вкапывается немагнитный столб, замеры магнитного поля делают на определенной высоте, место закрепляется с точностью до нескольких сантиметров", - говорится в сообщении.

Подобные пункты были размещены каждые 60 км на всей протяженности маршрута от Новосибирска до Ташкента (2,5 тыс. км).

Специалисты, изучающие магнитное поле, регулярно проезжали по профилю и измеряли все компоненты геомагнитного поля. Две бригады ученых производили синхронные абсолютные наблюдения на двух пунктах, затем переезжали к следующей паре и так до самого конца пути.

"Было бы важно вновь пройти по этому маршруту и сделать измерения в тех же точках, что и почти 50 лет назад. Это позволит наглядно оценить, как изменилось магнитное поле Земли на этом профиле за полвека, и выявить точки с магнитными аномалиями", - отмечает старший научный сотрудник лаборатории (обсерватории) солнечно-земной физики ИНГГ Николай Семаков.

Аномалии могут возникать как предвестники землетрясений, из-за движения потоков мантии (плюмов), в местах создания искусственных водоемов и т.д.

В настоящее время специалисты ИНГГ и ИЗМИРАН изучают архивы, чтобы восстановить точный маршрут и расположение всех пунктов.