Всеволожск остался без горячей воды из-за долгов за газ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Жители Всеволожска в Ленинградской области остались без горячего водоснабжения из-за задолженностей управляющих компаний перед ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург". Это следует из предупреждения, размещенного на сайте ресурсоснабжающей организации ОАО "Всеволожские тепловые сети" ("Вт сети").

"В связи с предстоящим ограничением поставки газа с 15.00 28.05.2019 года вследствие ненадлежащего выполнения обязательств по оплате поставленного газа до полного погашения задолженности, ОАО "Вт сети" вынуждено отказаться от приготовления горячей воды, не отвечающей требованиям, предъявляемым к качеству коммунальной услуги по ГВС (горячего водоснабжения)", - говорится в документе.

В предупреждении отмечается, что ненадлежащее выполнение обязательств организации по оплате газа были допущены более трех раз в течение 12 месяцев.

"Вт сети" направили уведомление в адрес всех управляющих компаний, имеющих задолженность.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", по состоянию на 29 мая просроченная задолженность ОАО "Всеволожские тепловые сети" перед компанией составляет 41 млн рублей, в том числе за поставку газа в марте - 7 млн рублей и в апреле - 34 млн рублей.

"Ранее с руководством компании-должника была достигнута договоренность о рассрочке платежей и погашении задолженности за март в срок до 27 мая. Со стороны должника договоренности не были выполнены, в результате компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" была вынуждена ввести процедуру ограничения газоснабжения на четыре котельные. Процедура ограничения введена в полном соответствии с правилами поставки газа", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в случае выполнения предприятием договоренностей по оплате долга, газоснабжение котельных будет незамедлительно возобновлено.

В свою очередь в пресс-службе правительства Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что ресурсоснабжающая организация обязалась в среду направить транш на погашение задолженности, а компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в свою очередь готова после поступления средств возобновить подачу газа.

"Мы ожидаем, что вода сегодня будет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Всеволожского района области "Интерфаксу" рассказали, что от горячего водоснабжения в настоящее время отключено все население города - 75 тыс. человек.

ОАО "Всеволожские тепловые сети" является основной ресурсоснабжающей организацией на территории Всеволожска. Единственным акционером общества является МО "Город Всеволожск". Основным видом котельно-печного топлива в городском хозяйстве является природный газ (доля которого составляет 99%), остальное составляют мазут, дизельное топливо и уголь.