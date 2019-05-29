Разработку российско-американской миссии "Венера-Д" оценили в 17 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Около 17 млрд рублей потребуется на разработку и создание российско-американской миссии по исследованию Венеры. Об этом сообщил замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблёв.

"Общая сумма, которая требуется, по-моему, около 17 млрд", - сказал Кораблёв, отвечая на соответствующий вопрос президента РАН.

Ранее в ходе своего выступления на заседании Совета РАН по космосу учёный предложил обратиться к "Роскосмосу" с просьбой о выделении финансирования на опытно-конструкторскую работу по этому проекту. По его словам, финансирование опытно-конструкторских работ (ОКР) необходимо начать уже в этом году для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

При начале финансирования ОКР в 2020 году может начаться разработка эскизного проекта, отметил Кораблёв.

В марте президент РАН Александр Сергеев сообщил, что в октябре этого года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по миссии "Венера-Д" и разработке сметы, которая будет представлена НАСА и" Роскосмосу".

Планируется, что в состав миссии войдёт посадочный модуль, который возьмёт образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток.