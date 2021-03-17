Счетная палата отметила сокращение финансирования исследований космоса на 12%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Финансирование фундаментальных космических исследований в рамках Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы регулярно сокращается, и на июль 2020 года сократилось на 12,8% по сравнению с первоначальной редакцией, говорится в годовом отчете Счетной палаты.

Контрольное ведомство указало на отсутствие единой информационной системы для обеспечения информатизации процесса проведения фундаментальных космических исследований (ФКИ), ее следовало создать в соответствии с решениями Совета безопасности России, поручениями правительства и решениями Совета Российской академии наук по космосу.

"По состоянию на 31 июля 2020 года не создана Единая информационная система фундаментальных космических исследований, которая должна была учитывать все проведенные ФКИ и содержать сведения о результатах ФКИ и полученных данных", - говорится в отчете.

Отчет направлен в соответствующие органы, а также в госкорпорацию "Роскосмос".

Счетная палата предложила правительству рассмотреть вопрос об увеличении доли внутренних затрат на фундаментальные научные исследования по отношению к ВВП, а также об увеличении финансирования исследовательской инфраструктуры для проведения ФКИ. Российской академии наук и "Роскосмосу" предложено рассмотреть вопрос об ускорении работы по созданию единой информационной системы ФКИ и обеспечению ее функционирования.

В ноябре прошлого года президент РАН Александр Сергеев на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке заявил, что к 2022 году финансирование работ под задачи научного космоса должно упасть до 2,9 млрд рублей в год вместо 15 млрд. Из-за нехватки финансирования откладывалась реализация таких проектов, как "Миллиметрон" и "Венера-Д".