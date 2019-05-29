Путин потребовал учитывать при начислении пенсий стаж работников всех стран ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отметил важность подготовки соглашения между странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), касающегося пенсионногообеспечения.

"Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза", - сказал Путин в среду на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что "для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение".

"Для нас, по большому счету, и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж", - подчеркнул Путин.

По его словам, вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан государств ЕАЭС.