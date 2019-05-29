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Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС

Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС
Президент России Владимир Путин и бывший президент Казахстана, глава Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС - главный наднациональный орган Евразийского экономического союза) за исторический вклад в становление ЕАЭС, сообщил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Учитывая его (Назарбаева - ИФ) исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета", - сказал Токаев на открытии заседания ВЭС в среду в казахстанской столице.

"От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку", - добавил казахстанский президент.

В саммите ЕАЭС участвуют лидеры стран-участниц союза - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также на встречу приглашены президент Молдавии, как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также президент Таджикистана - в качестве почетного гостя.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в среду приурочено к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС. Участники встречи подведут итоги работы ЕАЭС за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

К подписанию подготовлен проект Совместного заявления глав государств-участников Союза. Будут утверждены также Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств ЕАЭС на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.

Владимир Путин Нурсултан Назарбаев

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