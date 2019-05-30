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В ФАС обратились с просьбой проверить двукратное повышение цен на плацкарт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Общероссийское объединение пассажиров направило письмо в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости поездок на 65-100% в плацкартных вагонах в летний период, сообщает в четверг газета "Известия".

Наибольший большой рост отмечен на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва–Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 рублей). Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова (65-68%)

Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах - это дотационный вид перевозок, поскольку недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета. В письме также говорится, что тарифы были проиндексированы по отношению к 2018 году на 3,9 процента, причем допускается повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года не более чем на 20 процентов.

В ФПК (дочерней компании РЖД) объяснили разницу в цене высокими скидками в период с 13 по 31 мая.

В ФАС заявили, что уже рассматривают обращение.

РЖД ФАС

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