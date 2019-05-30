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Железнодорожники опровергли сообщения о подорожании проезда в плацкарте

Железнодорожники опровергли сообщения о подорожании проезда в плацкарте
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергала сообщения о росте цен на проезд в плацкартных и общих вагонах и намерена запросить данные о росте тарифов.

О том, что билеты в плацкартные вагоны резко подорожали в летние месяцы, сообщила ранее газета "Известия". По информации издания, такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Объединение попросило ФАС проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкарте, причем отмечалось, что стоимость поездок выросла на 65-100% в летний период

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"Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", - говорится в сообщении ФПК.

"В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, - некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов - пассажиров", - подчеркивает компания.

ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения, отмечает компания.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.

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РЖД ФПК ФАС

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