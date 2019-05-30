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ВС РФ оставил в силе пожизненное экс-милиционеру за серийные убийства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор Новосибирского областного суда бывшему сотруднику правоохранительных органов из Новосибирска Евгению Чуплинскому, осужденному к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин, сообщает прокуратура региона.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника", - говорится в сообщении.

Таким образом, приговор Чуплинскому вступил в законную силу. Он осужден по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) к пожизненному лишению свободы.

Чуплинский признан виновным в совершении убийств 19 женщин с осени 1998 года до июня 2005 года на территории Новосибирска и его окрестностей и краже телефона одной из потерпевших (от наказания за кражу он был освобожден за истечением срока давности).

Верховный суд РФ второй раз рассматривал апелляцию на приговор.

Ранее из-за процессуальных нарушений Верховный суд РФ отменил аналогичный приговор, вынесенный Чуплинскому в марте 2018 года, и направил дело на новое рассмотрение.

Однако Новосибирский облсуд при новом рассмотрении дела не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и 22 ноября 2018 года приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Защита и осужденный вновь обжаловали приговор.

Суд установил, что бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал и расчленял женщин, с которыми знакомился и предлагал им вместе провести время. Он увозил их на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

Его жертвами становились девушки, оказывавшие интимные услуги. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года. Одна из жертв передвигалась на костылях, отмечается в приговоре. У одной из жертв после убийства он похитил мобильный телефон, которым пользовался в дальнейшем.

У подсудимого были выявлены расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм, гомицидомания, что, однако, не делает его невменяемым, говорится в приговоре.

Свою вину фигурант не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2016 году благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям.

В ходе отработки различных версий на причастность к совершению преступлений было проверено более 5 тыс. мужчин, допрошено свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Новосибирск Верховный суд РФ

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