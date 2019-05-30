Ректор ВШЭ объяснил закрытие студенческого ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь

Передача с политиком, избирающимся в Мосгордуму, нарушила бы устав вуза, заявил Ярослав Кузьминов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) не направляла официального приглашения юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и кандидату в депутаты Мосгордумы (МГД) Любови Соболь для участия в студенческой передаче "В точку!". Так ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал сообщения об отмене этого ток-шоу. Его слова привела пресс-служба университета.

По словам Кузьминова, приглашение политика, "находящегося в активной кампании за избрание в МГД, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах".

Также ректор подтвердил, что выпуск шоу "В точку!" приостановили. "Проект приостанавливался ещё весной, так что возможно, что руководство факультета решило его в существующей форме не продолжать. Надеюсь, что учебное ток-шоу будет продолжаться, мы обязательно найдём решение", - сказал он.

О закрытии ток-шоу Соболь сообщила 29 мая в твиттере. Она отметила, что ее пригласили принять участие в выпуске 30 мая. Однако в среду ее предупредили, что руководство университета "вчера неожиданно закрыло наш проект", который мы вели 3 года".

Шеф-редактор ток-шоу Виолетта Полудюк в тот же день подтвердила студенческому журналу DOXA, что "руководство сообщило о закрытии проекта без объяснения причин".

Руководитель проекта, профессор ВШЭ Сергей Корзун объяснил газете The Vyshka, что шоу закрыли в связи с истечением ранее определенных сроков. "Время подводить итоги и выставлять оценки студентам", - сказал он. Издание напомнило, что по программе проект должен был завершиться 31 мая, на день позже отмененного эфира с Соболь.

Ток-шоу снимают студенты департамента медиа Высшей Школы Экономики. Это учебный проект.

Весной 2018 года в передаче "В точку!" участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Беседуя со студентами, он, в частности, назвал эго оппозиционера Алексея Навального причиной его неспособности объединить оппозицию, а также сравнил историю с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам со скандалом вокруг американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Запись этой передачи затем удалили из публичного доступа.