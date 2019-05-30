Глава ВЦИОМ объяснил, что происходит с рейтингом Путина

Фото: ТАСС, . Александр Демьянчук

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров не видит противоречий в том, что электоральный рейтинг президента Владимира Путина растет, а доверие к нему падает при определенной методике проведения опроса.

"Рейтинг - слово вроде бы понятное, но нужно иметь в виду, что рейтингов может быть много. Так как до ближайших выборов у нас еще пять лет, то, скажем, задавать вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах президента России, нам кажется явно преждевременным. Поэтому мы используем другой вопрос: как люди оценивают его работу на посту президента. Текущая цифра - это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть", - сказал Федоров радиостанции "Коммерсантъ FM".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ждут разъяснений социологов по поводу расхождения между поддержкой Путина и доверием к нему.

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан.

По результатам социологического исследования, деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов.

Федоров объяснил, что вопрос о доверии задается в открытой форме (когда варианты ответов не подразумеваются - ИФ): респондентов просят назвать четыре-пять российских политиков, кому они доверяют больше всего, сказал глава ВЦИОМ. По его словам, при такой форме опроса большинство респондентов затрудняются с ответом".

На взгляд главы ВЦИОМ, это связано, прежде всего, с тем, что "после периода больших выборов людей беспокоят не сугубо политические темы, их беспокоит социально-экономическая проблематика".

"Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение", - сказал Федоров.

Он сообщил, что ВЦИОМ уже "сформулировал" вопрос о доверии конкретно Путину и в ближайшие время опубликует его результаты.

"Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет", - подчеркнул он.