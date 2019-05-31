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"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о высоком рейтинге Путина

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Две трети граждан России (66%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, противоположного мнения придерживается каждый третий россиянин (32%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в пятницу в "Интерфакс".

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По данным центра, максимальное одобрение деятельности президента (81%) за период с 2000 года по настоящее время было зафиксировано в мае 2017 года, минимальное (64%) - в январе и феврале 2019 года.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 33% респондентов, недовольны 65%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 42% участников опроса, не одобряют - 56%.

Деятельность Госдумы, согласно исследованию, положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно - 59%.

49% участников опроса считают, что страна движется в правильном направлении, тогда как 40% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Опрос "Левада-центра" подтвердил данные ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряет 65,8% россиян. При этом другое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что президенту РФ доверяет лишь 31,7% респондентов.

Во ВЦИОМ это расхождение объяснили различиями в методиках опросов.

Владимир Путин Левада-центр ВЦИОМ

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