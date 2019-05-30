Допмощности РЖД к порту Приморск в Ленобласти оказались не востребованными

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Созданные дополнительные пропускные способности на линии к порту Приморск (Ленинградская обл., северный берег Финского залива) оказалось невостребованными, констатирует ОАО "Российские железные дороги".

"Были выполнены мероприятия по подходам к портам на северном берегу Финского залива - Высоцку, Приморску. Здесь в рамках 7,5 млрд руб., которые государство выделило РЖД в 2014 г., была обеспечена перевозка дополнительных 3 млн тонн до порта Приморск. Этим пока никто не воспользовался. То есть мероприятия мы выполнили, а порт не построен, грузы туда на сегодня не идут", - заявил замглавы монополии Андрей Макаров, выступая в Совете Федерации.

"Мы в этом году заканчиваем окончательно работы по станции Ермилово, в принципе, со стороны "Российских железных дорог" подтверждена готовность к перевозке грузов, но с той стороны пока никто не пришел в части строительства самого терминала и подъездных путей", - добавил он. "Все мероприятия, которые были предусмотрены паспортом проекта, мы выполнили. Заканчиваем в текущем году последние работы по станции Ермилово. Это небольшой объем, порядка 10 млн руб.", - уточнил топ-менеджер журналистам.

"Там существовал проект строительства дополнительно бункеровочного комплекса и сливных эстакад. "Петротранс-Приморск" (актив группы "Сумма" Зиявудина Магомедова - ИФ) должен был там создать альтернативные трубе мощности (доставки - ИФ) по железной дороге. Они так и не построили свою эстакаду. То есть, мы точку примыкания обеспечили, но на той стороне пока нет (активности - ИФ). Заявки на присоединение были раньше, выдали по ним технические условия, но они пока просто не реализованы", - заявил Макаров.

Камень преткновения

Развитие линии к порту Приморска много лет являлось камнем преткновения во взаимоотношениях прежнего руководства "Российских железных дорог" и "Суммы", которая с 2003 г. пытается построить здесь терминал по перевалке нефтепродуктов. 7,5 млрд руб. из федерального бюджета на развитие ветки Выборг-Приморск-Ермилово "Российские железные дороги" получили в виде взноса в уставный капитал еще в начале 2012 г. и должны были освоить за два года: в 2012 г. потратить 250 млн руб., в 2013 г. - 7,25 млрд руб. Но с тех пор сроки реализации проекта неоднократно переносились.

В 2012 г. Владимир Якунин, занимавший тогда пост президента монополии, убеждал правительство РФ направить эти средства на развитие ж/д подходов к порту Усть-Луга на противоположном берегу Финского залива. Представители перевозчика мотивировали свое предложение затягиванием сроков строительства линии Лосево-Каменногорск, на которую предполагалось вынести грузовое сообщение с магистрали из Санкт-Петербурга в Хельсинки (на ней сейчас курсируют скоростные поезда Allegro).

Этот проект, в свою очередь, тормозило министерство обороны РФ, затягивая передачу земель, необходимых для строительства участка (по мнению РЖД, на это потребуется не менее 1,5-2 лет). Сейчас линия Лосево-Каменногорск достраивается. Завершение проекта ожидается в 2019 г., говорилось в годовом отчете Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ за 2017 г.

Осенью 2017 г. первый вице-президент "Российских железных дорог" Вадим Михайлов на встрече с инвесторами в преддверии размещения еврооблигаций заявлял, что монополия готова развивать подходы к портовым терминалам Приморска только, если их владельцы подтвердят объемы грузопотоков. "Приморск стоит в плане (инвестиций у монополии - ИФ). Мы ждем от частных акционеров (владельцев терминалов - ИФ) определенных действий, потому что они тоже должны подписаться под конкретный объем. Иначе, если там не будет 15 млн тонн, там нет смысла ничего делать. Сейчас там около 12 (млн тонн - ИФ)", - говорил он.

До модернизации ветки грузы в порт Высоцк доставлялись электровозами, минуя Выборг, через однопутное ответвление от главного пути Санкт-Петербург - Выборг вдоль берега Финского залива до станции Попово и далее до станции Пихтовая, от Пихтовой до Высоцка грузы транспортировались тепловозами.

В марте 2018 г. Магомедовы были задержаны и заключены в следственный изолятор. Бизнесменам инкриминировалось организация хищения бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд руб.

Макаров по итогам выступления в Совете Федерации также прокомментировал информацию о планах использовать ветку Выборг-Ермилово для перевозки грузов в строящийся Приморский универсально-перегрузочный комплекс (Приморский УПК, по 26% - у бизнесменов Ильи Трабера и Рамиса Дебердеева, по 16% - у Артема Бегуна, Владимира Даниленко и Сергея Пупко). "Есть запрос, но он сегодня находится в стадии рассмотрения. Пока у нас в паспорте "Северо-Запад" эти мероприятия не учитываются. То, чего у меня в плане нет, мне сложно комментировать", - заявил топ-менеджер.

Возможная модернизация ветки Выборг - Ермилово

На прошлой неделе "Коммерсантъ" писал, что РЖД могут обеспечить финансирование на развитие железнодорожной ветки Выборг-Приморск-Ермилово до 2025 г., что даст возможность перевозить 34 млн тонн грузов в год. "В перспективе новый портовый комплекс, который введут в 2022 г., может переваливать до 70 млн тонн в год ежегодно, что составляет 20% всего грузооборота портов Балтики", - отмечала газета.

В мае получены технические условия РЖД на примыкание путей Приморского УПК к станциям Приморск и Ермилово, приводило издание содержание сообщения стивидора по итогам совещания с вице-премьером РФ Максимом Акимовым. Речь идет о строительстве вторых путей и электрификации участка, уточнял "Коммерсанту" представитель компании. В Минтрансе переадресовали газету с вопросами об источниках и объемах финансирования в РЖД, там от комментариев отказались. В Приморском УПК изданию также говорили, что планируют инвестировать в строительство сортировочной станции и путей примыкания к ней.

Соглашение о создании глубоководного портового терминала "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" было подписано между правительством Ленинградской области и компанией в феврале 2019 г., писал "Коммерсантъ", Инвестиции в проект оцениваются в 90,6 млрд руб. (с учетом транспортной инфраструктуры). Грузопоток по железной дороге к 2022 г., по оценкам компании, составит 26 млн тонн. Проектная мощность портового комплекса - до 70 млн тонн в год. Планируется переваливать уголь, удобрения, контейнеры, генеральные грузы, зерно.