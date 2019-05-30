Итоговая явка на праймериз "Единой России" составила 10,41%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Единый день предварительного голосования "Единой России" явка избирателей составила 10,41%, на счетные участки пришли более 1,6 млн человек, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Средняя явка на выдвижении в Госдуму составила 7,39%", - сказал Турчак в четверг на заседании президиума генсовета партии.

По его словам, в этом году было зафиксировано рекордное количество молодых участников предварительного голосования - 1596 человек, или 38%.

Также Турчак отметил, что в ходе голосования было зафиксировано 40 нарушений, по каждому из которых проведена проверка. По ее итогам отменены результаты голосования в двух округах Сахалинской области.

Конференции региональных отделений, на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на сентябрьских выборах, пройдут в июне-июле. "Напомню, что никаких изменений, которые будут отличаться от результата голосований, мы не допускали и допускать не будем. "Подковерные" договоренности исключены. Кто реально победил, то есть набрал на предварительном голосовании наибольшее число голосов, тот и должен быть в списке на соответствующем месте", - сказал Турчак.

26 мая состоялось предварительное голосование, в ходе которого региональные отделения "Единой России" предложили населению выбрать кандидатов, которых партия поддержит на основных выборах в сентябре этого года.

8 сентября в России состоится единый день голосования, в ходе которого пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ.