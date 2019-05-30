Обвинение попросило отправить обвиняемого в терроризме военного курсанта в психбольницу

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил направить на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в терроризме. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого, юрист международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

"Сегодня в Московском окружном военном суде (МОВС) прошли прения сторон по уголовному делу 20-летнего Вадима Осипова. Гособвинитель считает, что предоставленными и исследованными материалами дела вина Осипова доказана полностью", - сообщил Черкасов агентству в четверг.

"В отношении Осипова на стадии судебного разбирательства проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила у него наличие психического расстройства, не позволявшее ему осознавать опасность своих действий и руководить ими. На этом основании гособвинитель просил применить к Осипову меру принудительного характера в виде помещения в психиатрический стационар", - добавил он.

По словам Черкасова, вместе с другим адвокатом "Агоры" Дмитрием Динзе они попросили вынести в отношении молодого человека оправдательный приговор.

"Мы с адвокатом Динзе указали суду, что объективный анализ представленных доказательств говорит об их ущербности и недопустимости, некоторые доказательства, представленные стороной обвинения, имеют признаки прямой фальсификации, - пояснил Черкасов. - Курсант Осипов привлекается к уголовной ответственности только за мыслепреступление - небольшую схему в тетрадном листе, на которой была расположена его казарма и возможные пути ее захвата. При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт".

Адвокат отметил, что проведенная Осипову на стадии предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он здоров, "а необходимость его повторного освидетельствования встала после допроса сокурсников, которые как раз-таки не подтвердили обвинение".

"Мы просили сегодня суд принять во внимание первичную экспертизу, признать его психически здоровым и в связи с отсутствием каких-либо объективных доказательств полностью оправдать его", - заключил адвокат Черасов, добавив, что оглашение итогового решения по делу Осипова назначено на 31 мая в 12:00.

Осипову предъявлено обвинение в склонении к террористической деятельности и в подготовке теракта (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Он был арестован 13 апреля 2017 года.

Поводом для его уголовного преследования, как сообщали адвокаты, стали обнаруженный у него 4 апреля 2017 года преподавателем вуза лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата.

Сам Осипов утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать.