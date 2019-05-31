Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

Ранее у Вадима Осипова нашли в тетради схему с планом казармы и способами ее захватить

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Курсанта обвиняли в склонении к террористической деятельности и подготовке теракта.

Согласно определению МОВС, суд установил, что Осипов совершил инкриминировавшиеся ему действия в состоянии невменяемости.

Из решения суда следует, что в 2017 году молодой человек, желая прославиться и запомниться современникам как массовый убийца, в целях дестабилизации деятельности государственного учреждения, составил план поджога и расстрела военнослужащих.

По словам адвоката "Агоры" Виталия Черкасова, Осипова "судили за мыслепреступление": в апреле 2017 года преподаватель академии нашел у него в тетради лист со схемой казармы и планом ее захвата. "При этом в материалах дела отсутствуют какие-то доказательства того, что Осипов реально искал предметы, с помощью которых он хотел совершить теракт", - утверждал юрист. Он отмечал, что защита указала суду, что доказательства обвинения ущербны, а некоторые имели признаки прямой фальсификации.

Сам курсант утверждал, что хотел определить слабые места в защите казармы и часто шутил на тему терактов, но никаких нападений не планировал.

В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Адвокаты международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов и Дмитрий Динзе просили оправдать их подзащитного. Они утверждали, что психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он здоров, "а необходимость его повторного освидетельствования встала после допроса сокурсников, которые как раз-таки не подтвердили обвинение".

После оглашения определения МОВС адвокат Динзе заявил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано.