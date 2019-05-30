"Яндекс собрался внедрять на общественном транспорте камеры контроля внимания водителей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" планирует до конца года установить более чем в 5 тысяч единиц общественного транспорта и такси камеры Yandex Signal Q1 для контроля уровня внимания водителя на дороге. Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании.

"Сейчас "Яндекс" ведет переговоры с руководством нескольких регионов России об их внедрении на линиях междугородних автобусов и в городском транспорте. В перспективе такое устройство также поможет вовремя замечать усталость водителей грузовиков, маршруток, каршеринга и другого городского транспорта", - рассказали в "Яндексе". С какими именно регионами ведутся переговоры, в компании не раскрывают.

Устройство использует технологии компьютерного зрения. Камера работает в реальном времени и отслеживает 68 точек на лице водителя, осуществляя мониторинг направления его взгляда, поворота головы и частоты моргания. Если водитель отвлекается от дороги, а алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, камера подает ему специальный сигнал: либо сфокусироваться на дороге, либо сделать перерыв в поездках. По размеру камера сопоставима со смартфоном или видеорегистратором.

На текущий момент такие камеры установлены в 100 автомобилях такси - компания "Яндекс.Такси" установила устройства в машины водителей-партнеров сервиса. В ходе проекта, если камера фиксировала сильное рассредоточение внимания водителя, система передавала сигнал в приложение для таксиста и отключала ему возможность принимать заказы.

Подобные камеры в четверг показали президенту РФ Владимиру Путину перед совещанием по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

В апреле сервисы онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" "Везет" и "Ситимобил" объявили о тестировании системы обмена данными о совокупном времени работы водителей, чтобы исключить возможность переработки таксистов. Использование такой системы позволит снизить риски, связанные с усталостью, и повысить безопасность перевозок в России. Мониторинг водителей будет осуществляться по всей территории РФ в режиме реального времени.