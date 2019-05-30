Минобороны РФ в 2019-2021 годах проведет два пуска МБР "Сармат"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в 2019-2020 годах проведет два пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и три пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", следует из материалов портала госзакупок.

Согласно материалам портала, в 2019-2021 годах министерство проведет два пуска МБР "Сармат", три пуска МБР "Ярс" и четыре пуска МБР "Тополь". Также планируется выполнить три пуска новой тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Также министерство проведет один пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2", семь пусков ракеты-носителя "Союз 2.1.в" и четыре пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б"

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний МБР "Сармат". Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").

"Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно. Это основа стратегического потенциала страны", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в марте в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" в данный момент проходит испытания. Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, испытательный пуск ракеты планируется провести в конце 2019 года.