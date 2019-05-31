Мощнейший телекоммуникационный спутник РФ "Ямал-601" вышел на орбиту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М" вывел на геостационарную орбиту новый российский телекоммуникационный спутник "Ямал-601", сообщает "Роскосмос".

"Космический аппарат "Ямал-601" выведен на геостационарную орбиту", - сообщили в госкорпорации.

"Аппарат принят на управление заказчиком", - отметили в госкорпорации.

Протон-М" оторвался от стартовой площадки космодрома "Байконур" в 20:42 мск в четверг в соответствии с планом, в течение следующих 10 минут три ступени ракеты последовательно отделились от разгонного блока "Бриз-М" со спутником, выведя их на суборбитальную траекторию.

После этого разгонный блок в течение 9 часов 15 минут "поднимал" космический аппарат на геостационарную орбиту на высоту 35 тысяч 703 километра от Земли. Для этого ему понадобилось сделать пять включений двигательной установки.

"Ямал-601" изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы".

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке и отработать 15 лет.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.