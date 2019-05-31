Нарушения антитабачного законодательства выявлены в каждом втором магазине РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года проверил четыре тысячи торговых точек с табачными изделиями и обнаружил нарушения в каждой второй (48%), сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Общее число нарушителей антитабачного законодательства составило более 2,3 тысяч, а сумма штрафов - почти 22 млн рублей. Среди самых распространенных нарушений - торговля табаком рядом со школами, несоблюдение требований к созданию мест для курения, отсутствие знака о запрете курения, оборот табачных изделий без маркировки.

Более тысячи партий табачных изделий (около 26 тысяч пачек) были изъяты из обращения в связи с несоответствием установленным требованиям, в том числе в связи с отсутствием маркировки.

Всего с начала действия норм антитабачного законодательства в ноябре 2013 года к административной ответственности было привлечено более 72 тысяч нарушителей.