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Житель Ханты-Мансийска застрелил бывшую жену и ее отчима, чтобы забрать детей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийска, совершившего двойное убийство в доме, где находились его дети, сообщает в пятницу пресс-служба управления СКР по ХМАО.

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый пришел с охотничьим ружьем в дом своей бывшей жены, где застрелил женщину и ее отчима. Cвоих малолетних детей, которые жили вместе с матерью, мужчина забрал и отвез к родственнику.

"После этого он попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время подозреваемый госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. С детьми работают сотрудники правоохранительных органов и других служб, они не пострадали.

Ханты-Мансийск

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