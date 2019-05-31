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Глава ВЦИОМ не исключил, что при проведении опросов придется платить респондентам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров не исключил, что в скором будущем за опросы будет введено материальное поощрение.

"Я не исключаю, что, когда мы всех опросим и не по одному разу, исчезнут звонки и письма с призывами опросить, когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, вот тогда, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать", - сказал Федоров в эфире радиостанции "Вести.ФМ". "Я думаю, что эта перспектива достаточно близкая, тем более, что наши коллеги из-за рубежа, там, где опросы проводятся уже много лет на профессиональной основе, уже подошли к этому вопросы вплотную", - добавил он.

Федоров отметил, что ВЦИОМ уже тестировал возможность поощрения за ответы на опросы, однако в такой форме работы есть и минусы.

"Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдет вопреки ожиданиям. И он уже отвечает не то, что он думает, а то, что, как ему кажется, должен думать", - добавил Федоров.

ВЦИОМ Валерий Федеров

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