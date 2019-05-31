Швыдкой признал, что РФ не может обеспечить себя музыкальными инструментами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Введение ограничения на закупки музыкальных инструментов иностранного производства невозможно до тех пор, пока не будет налажено производство в России, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У нас нет достаточного количества производства музыкальных инструментов, чтобы обеспечить ими общеобразовательные школы и школы профессионального образования... Нужно, чтобы сначала был продукт, а потом уже вводить ограничения по закупкам", - сказал Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре в пятницу.

При этом он отметил, что производимые в России музыкальные инструменты подчас собираются из иностранных компонентов, из-за чего зачастую становятся дороже, чем закупаемые. Также Швыдкой отметил, что у нас отсутствует производство звукозаписывающей аппаратуры.