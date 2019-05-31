Волочкова бесплатно выступит в Анапе после отказа мэрии платить за ее шоу из бюджета

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Балерина Анастасия Волочкова бесплатно выступит на праздничном концерте, посвященном открытию курортного сезона в Анапе, после того как мэр города отказался оплачивать ее выступление из бюджета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Анастасия Волочкова подарит свое выступление гостям праздника на благотворительной основе. Анапа искренне благодарна заслуженной артистке России за такое благородное решение и желание поделиться своим талантом с многочисленными гостями праздника", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что мэр Анапы Юрий Поляков распорядился не оплачивать из бюджета города выступление Волочковой, планировавшееся на празднике открытия курортного сезона. Сумма контракта, предполагающего 100% предоплату, составляла 639 тыс. рублей за выступление продолжительностью не менее 17 минут.

Мероприятия, посвященные открытие курортного сезона-2019 в Анапе пройдет 8 июня, будут продолжаться с 10 утра и до позднего вечера. Кульминацией праздника станет концерт "Я там, где мечта!" с участием приглашенных популярных артистов и музыкантов артистов.