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Власти Анапы отказались оплачивать из бюджета выступление Волочковой на празднике

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мэр Анапы распорядился не оплачивать из бюджета города выступление балерины Анастасии Волочковой, планировавшееся в начале июня на празднике открытия курортного сезона, сообщила в четверг пресс-служба курорта.

"Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", - говорится в сообщении.

Открытие курортного сезона 2019 года намечено в Анапе на 8 июня. На этот день учреждения культуры города подготовили масштабную программу. Кульминацией праздника должен был стать вечерний концерт "Я там, где мечта!" с участием популярных артистов и музыкантов.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", 27 мая муниципальное бюджетное учреждение "Городской театр города-курорта Анапа" разместил информацию о проведении закупки у единственного поставщика "Услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой". Сумма контракта, предполагающего 100% предоплату, составляла 639 тыс. рублей за выступление продолжительностью не менее 17 минут.

По словам мэра, которые приводит пресс-служба, власти города решили не оплачивать выступление балерины из бюджета, а предложить это сделать местному бизнесу.

"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю", - приводит пресс-служба комментарий Полякова.

Анапа Анастасия Волочкова

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