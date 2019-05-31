Под Нижним Тагилом сошли с рельсов более 15 вагонов с железной рудой

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сход с рельсов 16 вагонов грузового поезда с железной рудой произошел на станции Смычка в Свердловской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Габарит пути не нарушен. Движение по станции не прерывается", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает восстановительный поезд "Нижний Тагил".

Для выяснения обстоятельств инцидента создана комиссия Свердловской железной дороги.