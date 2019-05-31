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Шойгу сообщил о снижении аварийности в военной авиации в 2,5 раза

Он связал это с продолжающейся модернизацией авиачастей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - За последние несколько лет количество аварий с военными самолетами снизилось в 2,5 раза, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Это произошло благодаря улучшению качества авиатехники и подготовки персонала, а также за счет создания современной материально-технической базы, объяснил он. По его оценке, безопасность полетов в Вооруженных силах поддерживается "на достаточно высоком уровне".

Министр напомнил, что с 2013 года проводится массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой.

"Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полёта. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа",- сказал глава Минобороны.

Сергей Шойгу Минобороны

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