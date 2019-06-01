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Пять новых самолетов Ил-76МД-90А получит военно-транспортная авиация ВКС РФ до конца года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Военно-транспортная авиация (ВТА) Воздушно-космических сил России до конца года получит как минимум четыре или пять новых самолетов Ил-76МД-90А, сообщил журналистам командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"В этом году мы впервые начали перевооружение Ульяновского авиационного полка на новый тип авиационной техники. С начала года организовали подготовку и переучивание летного и инженерно-технического состава полка на самолеты Ил-76МД-90А. Они впервые начали поступать в Ульяновск, и до конца года мы ожидаем еще 4-5 самолетов", - сказал Бенедиктов.

Он отметил, что одним из основных мероприятий боевой подготовки, в которых задействована военно-транспортная авиация, станут стратегические маневры "Центр-2019".

"Помимо стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", важным этапом подготовки для нас являются показные полковые тактические учения, которые будут проводиться совместно с командованием Воздушно-десантных войск. К этим мероприятиям будет привлекаться большое число экипажей ВТА", - подчеркнул Бенедиктов.

Ил-76

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