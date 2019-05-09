Парад Победы пройдёт на Красной площади в Москве

Впервые среди участников женщины-военнослужащие из академии ВКО и кадеты корпуса СК, новинки - кабриолеты Aurus и автоматы АК-12

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Главный военный парад, знаменующий 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдёт 9 мая на Красной площади в столице России, в нём примут участие 13 тысяч человек, 130 единиц боевой техники, 74 самолёта и вертолёта.

Парад примет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командовать парадом, который начнётся под бой кремлёвских курантов в 10:00 по московскому времени, будет главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

В шествии будут задействованы 35 парадных расчётов военнослужащих, представляющих все виды и рода войск Вооружённых сил, Росгвардию и другие силовые структуры. В этом году к параду впервые привлечены женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО), кадеты корпуса Следственного комитета (СК) имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

После марша пеших парадных расчётов начнётся прохождение механизированной колонны во главе с легендарным танком Т-34. Представленная на параде машина выпущена 75 лет назад - в 1944 году. За ней проследуют более 130 образцов вооружений, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор", другая техника.

Среди новинок парада этого года - два автомобиля Aurus, на которых объедут парадный строй министр обороны и главком Сухопутных войск, а также недавно принятые на вооружение автоматы АК-12 в руках десантников и росгвардейцев.

В "Рособоронэкспорте" заявили о высоком экспортном потенциале российской бронетехники на трёх новых платформах - "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", представляемой на Параде Победы в Москве.

"Участие в Параде Победы этой техники является демонстрацией зарубежным партнерам высочайшего уровня новейших технологий предприятий оборонно-промышленного комплекса России", - говорилось в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта", распространённом 7 мая.

Здесь также процитировали главу "Ростеха" Сергея Чемезова, по словам которого одной из ярких новинок военного парада в Москве станет модернизированный самолёт-локатор А-50У, "летающий штаб" Воздушно-космических сил (ВКС).

"Многие разработки "Ростеха" подтвердили высокие характеристики в реальных боевых условиях. Большой интерес к нашей технике есть и за рубежом - это подтверждает постоянно растущий объем экспортных поставок", - сказал С.Чемезов.

В воздушной части парада будут участвовать символические 74 - по числу победных лет - самолёта и вертолёта оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, воздушную часть парада откроет самый тяжёлый в мире вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх военно-транспортных Ми-8 "Терминатор". После над центром столицы пролетят три группы боевых винтокрылых машин - пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", а затем четвёрки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24. Вслед за ними в небе, сменяя друг друга, пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС.

Традиционно участие в параде примут самолёты дальней авиации. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершит полёт в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, а "стратег" Ту-95МС сымитирует дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.

Кроме того, в небе над Москвой появятся тяжёлые транспортники Ил-76, истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и модернизированные перехватчики МиГ-31БМ.

Над центром столицы также пролетят десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С и Су-30СМ в построении "тактическое крыло".

Девять экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29 традиционно выстроятся в "кубинский бриллиант". Проходя над Красной площадью, самолёты "отсалютуют" в честь победителей отстрелом тепловых ловушек.

Завершит авиационный парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо сине-бело-красными дымами в цвет российского флага.

Всего в этом году над Москвой в воздушном строю пролетят 18 вертолётов и 56 самолётов ВКС России, которые будут взлетать с девяти аэродромов в восьми регионах Центрального федерального округа.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что воздушная часть парада 9 мая начнётся после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около десяти минут. Полёты будут выполняться на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.