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Новая концепция КоАП представлена в правительство РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Новая концепция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) готова и представлена в правительство, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе кабинета министров.

Концепцию подготовила рабочая группа под руководством вице-премьера-главы аппарата правительства Константина Чуйченко по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В работе приняли участие представители федеральных ведомств, судебных инстанций, правоведы, парламентарии, сотрудники администрации президента.

На заседании правительства 23 марта Медведев обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". По словам премьер-министра, "нужно "причесать" все составы административных правонарушений".

"Парламентская газета" накануне сообщила, что новая концепция КоАП, в частности, предусматривает положение, исключающее одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия или бездействие. В документе также будут детализированы права и обязанности участников процесса, процедура привлечения адвокатов к участию в процессе, а также дополнительные гарантии для подсудимых.

КоАП

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