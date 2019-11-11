В Госдуме предложили ввести залог за "пьяную езду"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил принять законопроект о залоге за "пьяную езду", чтобы мотивировать водителей не нарушать правила дорожного движения.

"Прежде всего нам, конечно, необходимо принять закон о залоге за "пьяную езду". Его готовило министерство юстиции. Мы почти приняли этот закон, но решили все-таки подстраховаться по поводу того, как будут циркулировать деньги", - сказал Лысаков журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящий момент водители, которые наказаны за "пьяную езду", должны платить по закону штраф 30 тысяч рублей, и их лишают правом управления автомобилем на полтора-два года решением суда. При этом "из всех наказанных платят штраф не более 30%", отметил парламентарий.

"Если его (автомобилиста - ИФ) за "пьяную езду" просто лишили прав, он со своего кармана ничего не выложил, то это будет его вполне стимулировать на следующую такую поездку", - заявил Лысаков.

Законопроектом предлагается при задержании автомобиля и при возбуждении административного дела по факту езды в пьяном виде возвращать машину "хоть в этот же день, но только за сумму, равную сумме штрафа", сказал депутат.

"То есть ты платишь 30 тысяч и забираешь автомобиль. Если решение суда будет в твою пользу, что бывает редко, то деньги тебе возвращаются. А если решение суда принято, и тебя лишают права управления и признают виновным, то эти деньги автоматически идут в региональный бюджет", - сообщил Лысаков.

По его мнению, это будет мотивировать водителя на правильное отношение к закону и правилам дорожного движения. Принимать данный законопроект "надо даже до принятия новой редакции КоАП", считает депутат.

Весной 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового КоАП, а в середине июня этот документ был утвержден. Концепция предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Целью создания нового кодекса была названа "актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности". Концепция была обнародована летом.

Это уже вторая за последние годы попытка провести реформу запутанного российского административного законодательства. Госдума предыдущего созыва даже приняла в первом чтении проект нового КоАП, но затем отклонила его во втором. Этот документ готовился под руководством занимавшего тогда пост главы комитета Госдумы по госстроительству Владимира Плигина и члена этого комитета, а сейчас зампреда комитета по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина. Нынешним проектом они тоже занимаются, входили в межведомственную рабочую группу по подготовке упомянутой выше концепции.