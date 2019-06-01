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Под Нижним Новгородом произошел взрыв в цехе по производству тротила

По данным источника "Интерфакса", ЧП случилось в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В НИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", - сказал источник.

Ранее в субботу источник в службах технического надзора региона сообщил о двух взрывах на заводе боеприпасов. По его словам, информации о пострадавших нет.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В единой диспетчерской службе по Дзержинску агентству сообщили, что информация о происшествии на заводе уточняется. Как отметил собеседник агентства, обстоятельства станут известны позднее.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 по Москве на странице "Типичный Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте".

В администрации города Дзержинска "Интерфаксу" сказали, что, по предварительным данным единой диспетчерской службы, проверяется информация о том, что "произошло два сильных взрыва на предприятиях города".

Нижний Новгород Дзержинск

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