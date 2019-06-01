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Взрыв полностью разрушил здание цеха порохового завода в Дзержинске

Взрыв полностью разрушил здание цеха порохового завода в Дзержинске
Дым от взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске
Фото: ТАСС, Елена Сорокина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Взрыв полностью обрушил здание цеха на заводе в Дзержинске, сообщил "Интерфаксу" в субботу осведомленный источник.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, взрыв произошел в здании цеха, где хранились боеприпасы.

Дальнейшая информация о происшествии уточняется, добавил он.

Источник в службе "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что как минимум два человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрыва. По его словам, разбор завалов не проводился, на месте происшествия тушат пожар.

Ранее в пресс-службе администрации города "Интерфаксу" заявили, что ЧП произошло в НИИ "Кристалл". Данные о жертвах проверяются.

В субботу источник в службах технического надзора региона рассказал агентству, что эпицентр взрыва в Дзержинске располагался в цехе по производству тротила в НИИ "Кристалл". По его словам, по уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах, предположительно, на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (город Дзержинск, Нижегородская область) является многопрофильной отраслевой организацией, которая более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ (ВВ) и составов (ВС), снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.

В 2011 году он акционировался и начал работу под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

Нижний Новгород Дзержинск Кристалл

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