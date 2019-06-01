Поиск

Экипаж первого пилотируемого корабля SpaceX завершил подготовку к полету в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американский экипаж первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил курс ознакомления с работой российского сегмента Международной космической станции (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, сообщил в своем твиттере астронавт Роберт Бенкен.

Американские астронавты Бенкен и Дуглас Херли входят в состав первого экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon, который будет осуществлен в рамках контракта NASA с компанией SpaceX.

Как сообщал "Интерфакс", в начале марте американский беспилотный космический корабль Crew Dragon в тестовом режиме был успешно выведен на орбиту и состыкован с МКС. На борту корабля находился облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в его скафандре отслеживали "состояние" командира корабля на всех этапах полета. Корабль также доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

По данным NASA, пилотируемый полет Crew Dragon к МКС может состояться ориентировочно в ноябре 2019 года. До него еще должен быть проведен тестовый запуск корабля в беспилотном режиме по неполной циклограмме, который предназначен для проверки работы системы его аварийного спасения в случае возникновения аварии с ракетой-носителем после старта.

Из-за аварии 20 апреля при стендовых испытаниях двигателей системы спасения, в результате которой корабль взорвался, испытательный запуск, намеченный на июнь, был перенесен. В настоящее время его планируется осуществить до конца июля, если компании SpaceX удастся устранить возникшие неполадки.

SpaceX МКС

Новости по теме

Новости

Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Гендиректор "Кристалла" незадолго до взрывов был отстранен от работы

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Почти 80 человек обратились за помощью после взрывов на заводе Дзержинска

В Дзержинске потушили пожар на оборонном заводе

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Взрыв на заводе в Дзержинске. Обобщение

Площадь пожара на территории завода после взрывов в Дзержинске достигала 800 кв.м

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 40 человек

Минздрав РФ сообщил о десяти госпитализированных после ЧП в Дзержинске

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');